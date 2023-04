Hutrukin, eine bei XBiotech entdeckte und hergestellte Therapie, soll Hirnschäden nach einem Schlaganfall verringern

Austin, Texas, April 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc.(NASDAQ: XBIT) hat den ersten Teilnehmer in eine randomisierte, offene, placebokontrollierte klinische Dosiseskalationsstudie aufgenommen, um die Sicherheit und Pharmakokinetik von Hutrukin zu untersuchen.



Hutrukin wird als neuartige Behandlung zur Verringerung von Hirnschäden nach einem ischämischen Schlaganfall entwickelt. Jedes Jahr ereignen sich mehr als 10 Millionen ischämische Schlaganfälle - die häufigste Todes- und Krankheitsursache in der heutigen Welt. Ein ischämischer Schlaganfall entsteht, wenn sich ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß bildet, das das Gehirn mit Blut versorgt. Die Blockierung des Blutflusses zum Gehirn führt zu Hirnverletzungen, zum Verlust der Hirnfunktion oder zum Tod.

Der notfallmäßige Einsatz von "gerinnselauflösenden" Medikamenten oder mechanischen Kathetern zur Wiedereröffnung von Arterien nach einem Schlaganfall ist mit einem Phänomen verbunden, das als Reperfusionsschaden bekannt ist. Ein Reperfusionsschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellung der Blutversorgung nach der Entfernung des Gerinnsels aus der Arterie zu einer verstärkten Hirnschädigung oder zum Tod führt. Man geht davon aus, dass ein Reperfusionsschaden das Ergebnis einer massiven Entzündungsreaktion ist, die durch Blutzellen ausgelöst wird, wenn diese in die Region des Gehirns zurückfließen, die nicht mehr mit Blut (und Sauerstoff) versorgt wurde.

Die Hutrukin-Therapie soll unmittelbar vor der Auflösung des Blutgerinnsels durchgeführt werden, da das Medikament die mit der Reperfusion verbundenen Entzündungsschäden verringern kann. Gegenwärtig ist kein Medikament bekannt, das die Reperfusionsschäden wirksam reduziert. Hutrukin könnte daher möglicherweise einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten darstellen.

In der laufenden Phase-I-Studie werden drei Dosisstufen von Hutrukin auf ihre Sicherheit hin untersucht und die entsprechenden Blutspiegel von Hutrukin mit steigender Dosis gemessen. Die Ergebnisse werden die Dosierung und die Sicherheitserwartungen für die nächste Phase der Studien bestimmen.

Über die therapeutischen True Human-Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech stammen unverändert von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungstandards in der Onkologie sowie bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "darf", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwartet", "plant", "erwägt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "hat vor", "beabsichtigt" oder "fortsetzt" oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt