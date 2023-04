Die Aktie der Porsche AG (WKN: PAG911) fällt -1,25% auf 117,40 €, nachdem der Konzern einen Rekordabsatz für das abgelaufene Quartal bekanntgegeben hat. Das "Sell on good News" war lange überfällig, aber ergibt sich für Anleger damit schon wieder eine Kaufgelegenheit? Der Sportwagenhersteller Porsche AG mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen ist seit Ende September an der Frankfurter Börse gelistet und nicht zu verwechseln mit der ebenfalls börsennotierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...