Die SHS Viveon AG - Anbieter von software-basierten Lösungen für Risiko-, Compliance- und Kreditmanagement - weist für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022 nunmehr das folgende Ergebnis aus. Auf Basis des Vorsichtsprinzips hat der Vorstand heute entschieden, latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 nur in Höhe der passiven latenten Steuern zu berücksichtigen. In Abweichung zum kommunizierten vorläufigen Konzern-Jahresfehlbetrag von ca. EUR 2,3 Mio. - inklusive Steuereffekt aus latenten Steuern in Höhe von TEUR 984 - wird nun ein Jahresfehlbetrag von minus EUR 3,12 Mio. ausgewiesen. Der Konzernumsatz beträgt EUR 9,12 Mio. und bestätigt die bisher kommunizierte Umsatzaussage. Darin enthalten sind wiederkehrende Umsätze im Konzern in Höhe von EUR 5,2 Mio., die mit 57 Prozent vom Gesamtumsatz über der bisherigen Ergebnisaussage liegen. Das Konzern-EBITDA beläuft sich auf minus EUR 2,73 Mio. bei einer Marge von minus 30 Prozent vom Gesamtumsatz, was gegenüber der bisherigen Ergebnisdarstellung von ca. minus EUR 2,85 Mio. eine leichte Verbesserung darstellt. Zum 31.12.2022 besteht ein Kassenbestand von EUR 2,15 Mio. ohne Ausnutzung der Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von EUR 1 Mio. Das Eigenkapital beträgt EUR 4,22 Mio. (Vorjahr EUR 5,46 Mio.) Die Eigenkapitalquote liegt bei 63% (Vorjahr 67%). Die SHS Viveon AG gibt den im April 2023 erfolgten Abschluss eines global agierenden und strategischen neuen Großkunden im Bereich Technologie-Großhandel bekannt. Der inhaltliche Fokus des Vertrages liegt auf der Digitalisierung des internationalen Kreditmanagements mit der SHS Viveon Produktlösung DebiTEX in Verbindung mit der SHS Viveon Compliance Lösung (Know-Your-Customer), um angesichts steigender Kapitalkosten und Marktrisiken ein wachsendes Geschäft revisionssicher, prozesssicher und global standardisiert steuern zu können. Gleichzeitig erlaubt die hocheffiziente Digitalisierung auf dem weiteren globalen Wachstumspfad unabhängiger von Personalrisiken zu werden und hochqualifiziertes Personal auf spezifische Sonderfälle der Risiko-Aussteuerung zu fokussieren. Durch die integrierte Lösung von Kreditmanagement und Compliance ermöglicht es unserem Neukunden sein gesamtes Risiko-Portfolio und den damit relevanten Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit Geschäftspartnern und Kunden digital und international zu bewirtschaften. Nicht zuletzt verschafft eine solche Digitalisierung auch Kosteneffizienz und Wahlfreiheit in den genutzten Warenkreditversicherungen und der damit verbundenen Optimierung des Working Capital. Die subskriptions-basierende Vereinbarung im unteren sechsstelligen, jährlichen Umsatzbeitrag unterstützt die strategische Intention der SHS Viveon bzgl. der weiteren Erhöhung der jährlichen, wiederkehrenden Umsatzanteile. Weiterhin zeigt die Kombination und Integration von Kreditmanagement und Compliance, welche Möglichkeiten der gesamtheitlichen Kundenbearbeitung und Risikoaussteuerung sich ergeben, anstatt einzelne funktionale Inseln zu optimieren. Weitere Entscheidungsgründe der Zusammenarbeit mit unserem neuen Großkunden liegen in der etablierten Vertrauensbasis durch die mehr als 30-jährigen fachlichen Erfahrung der SHS Viveon, den standardisierten SHS Viveon Produktlösungen mit im Vergleich zu vielen anderen Lösungen am Markt geringem Projekt- und Einführungsaufwand sowie der SHS Viveon Fähigkeit globale Einführungen und Rollouts effizient umzusetzen. Der Geschäftsbericht 2022 wird am 2. Mai 2023 über den Investor Relations Bereich der SHS Viveon Homepage ( www.shs-viveon.com ) zur Verfügung gestellt. Der Vorstand der SHS Viveon AG hat für den 4. Mai 2023 um 11:00 Uhr interessierte Anleger, Analysten und Pressevertreter zu einem Investor Relations Webcast zur Kommentierung des Jahresergebnis 2022 eingeladen. Anmeldungen erfolgen über den Investor Relations Bereich der SHS Viveon AG Homepage ( www.shs-viveon.com ). Weitere Informationen sowie den Finanzkalender für das Geschäftsjahr 2023 sind über den Investor Relations Bereich der SHS Viveon AG Homepage ( www.shs-viveon.com ) abrufbar. Über die SHS Viveon AG Die SHS Viveon AG ist ein führender Anbieter von Software und Services für Governance, Risk-Management und Compliance (GRC). Die SHS Viveon AG ermöglicht es Unternehmen weltweit, aus Risiken nachhaltige Werte zu schaffen. Mit ihrer Plattform erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Chancen und Risiken ihrer Kunden oder Lieferanten und managen diese automatisch. Die SHS Viveon AG unterstützt ihre Kunden dabei, objektiv bessere und schnellere Entscheidungen zu Risk- und Kredit-Management sowie zu Compliance zu treffen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, ihre finanzielle und nicht-finanzielle Performance zu verbessern und einen klaren Wettbewerbsvorteil in der digitalen Welt zu erlangen. 125 Kunden, vom Mittelständer bis zum Weltkonzern, nutzen derzeit die Plattform, um ihre Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren.



