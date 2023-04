Die Strategie der VHV, das Bauversicherungsgeschäft zu internationalisieren, trägt erste Früchte. So nahm 2022 das internationale Geschäft des Maklerversicherers, der nach eigenen Angaben mit rund 14.000 Vertriebspartnern zusammenarbeitet, um ein Viertel auf über 350 Mio. Euro zu. Der Anteil am Gesamtvolumen der VHV Gruppe betrug damit knapp 10%. "Aus unserer Position als der ‚Bauversicherer' im Heimatmarkt Deutschland wollen wir uns sukzessive zum europäischen Bauversicherer entwickeln", so Thomas ...

