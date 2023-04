EQS-Ad-hoc: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

MTU Aero Engines AG: Wesentliche Kennzahlen der MTU Aero Engines AG im ersten Quartal 2023 übertreffen Markterwartungen



17.04.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Wesentliche Kennzahlen der MTU Aero Engines AG im ersten Quartal 2023 übertreffen Markterwartungen München, 17. April 2023 - Die MTU Aero Engines AG hat im ersten Quartal 2023 Umsatz- und Ergebniswerte erwirtschaftet, die deutlich über den Markterwartungen liegen. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest. Auf der Basis vorläufiger Zahlen für das erste Quartal erreichte der Umsatz 1,54 Mrd. €. Davon entfielen vor Konsolidierungseffekten 549 Mio. € auf das OEM-Segment und 1,02 Mrd. € auf das MRO-Segment. Das bereinigte Ergebnis erreichte 212 Mio. €, was einer EBIT-Marge von 13,7 % entspricht. Vor Konsolidierungseffekten erzielte die MTU im OEM-Segment ein bereinigtes Ergebnis von 141 Mio. €, in der zivilen Instandhaltung von 70 Mio. €. Die Markterwartungen für das Quartal lagen beim Umsatz bei 1,41 Mrd. €, beim bereinigten Ergebnis bei 172 Mio. €. Der Free Cash Flow lag mit 93 Mio. € auf dem Niveau der Markterwartungen in Höhe von 97 Mio. €. Details zu den Geschäftszahlen der MTU Aero Engines AG im ersten Quartal 2023 werden bei Vorlage der Quartalsmitteilung am 26. April 2023 veröffentlicht. Ihre Ansprechpartner bei Investor Relations der MTU Aero Engines: Thomas Franz

Vice President Investor Relations

Tel.: + 49 (0) 89 14 89-47 87

Email: Investorrelations@mtu.de Claudia Heinle

Senior Manager Investor Relations

Tel.: + 49 (0) 89 14 89-39 11



Matthias Spies

Senior Manager Investor Relations

Tel.: + 49 (0) 89 14 89-41 08



