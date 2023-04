Estelle: Mehr Sein als Schein: Nova Minerals: CEO-VIDEO-Interview zum aktuellen Gold-Ressourcen-Update

Anzeige / Werbung

Nova's Estelle-Projekt auf dem Tintina Gold Belt (Alaska) befindet sich in bester Gesellschaft: Donlin Creek (Nova Gold), Fort Knox (Kinross), Whistler (Goldmining), Coffee (Newmont), Casino (Western Copper + Gold), ect.



Wenngleich auf dem Estelle Gold-Projekt in Alaska die Gesamt-Unzenanzahl im jüngsten Ressourcen-Update nicht gerade explodierte, so nahm dessen Wertigkeit signifikant zu. Im übrigen sind 9,9 Mio. Goldunzen in relativ kurzer Explorationszeit nicht zu verachten, und kann mit anderen größeren Rohstoffunternehmen auf dem Tintina Gold Belt durchaus mithalten.









340.000 oberflächennahe, mit 2,3 g/t äußerst hochgradige, Goldunzen, nur auf dem Teilziel RPM, erreichten die höchsten Ressourcenkategorien Angezeigt und sogar Gemessen. Sie werden in der zweiten Scoping Studie, die im April/Mai 2023 erwartet wird, als Ausgangsbasis für den Starter Pit (Tagebaugrube) herangezogen.



Sie dürften von Beginn an für starken Cashflow sorgen, der zur raschen (Teil-) Rückzahlung der geplanten Minenfinanzierung und zur weiteren Exploration auf dem riesigen Estelle Gold-Projekt verwendet werden kann. Indikatoren dafür werden sein: Ein beachtlicher Net Present Value (NPV) und ein errechnete guter Investment Rate of Return (IRR).

Die Abgeleiteten Ressourcen (Inferred) auf RPM und auch auf Korbel nahmen hingegen ab, da man die Außengrenzen der Goldvererzungen inzwischen konkreter ausgemacht hat. Solche Berichtigungen nach weiteren Bohrprogrammen sind bei Explorern nicht unüblich. Unten ist eine detaillierte Auftsellung der neuesten Berechnung zu sehen.



Schon die erste Scoping Study, die damals nur Teilziel Korbel berücksichtigte, erbrachte beachtliche wirtschaftliche Prognosen. Das Gold-Inventar auf Teilziel Korbel betrug und beträgt immer noch etwa 3 Mio. Unzen bei durchschnittlichen Goldgehalten von 0,3 g/t (nur Angezeigte Ressourcen). Das sind Gehalte, die in dieser Gegend Alaskas durchaus üblich sind und trotzdem für höchstprofitable Goldproduktion sorgen können, da Vererzungen meist oberflächennah, absehbar große Tonnagen an Oxid-Erz mit hohen Goldausbringungsraten. Ganz nach dem Motto Grade is King verschoben sich Nova's Anfangsprioritäten zunächst dennoch von Korbel nach RPM.

Das Explorationspotenzial auf Estelle ist weiterhin enorm. Gebohrt wird in 2023 auf den Teilzielen RPM, Korbel und Train. Dann dürften Stoney und etwa 20 weitere vielversprechende Goldziele folgen.











