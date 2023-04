Halle/MZ (ots) -Die Babyboomer-Generation ist laut einer Studie bedroht von Wohnungsnot im Alter. Und das Problem wird in den kommenden Jahren eher größer als kleiner werden.Überraschend kommt das nicht. Dass die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, war und ist abzusehen. Darauf muss sich nicht nur der Arbeits-, sondern auch der Wohnungsmarkt einstellen. Doch während die Arbeitgeber gezwungen sind, auf den Fachkräftemangel zu reagieren, kann es die Wohnungswirtschaft entspannt angehen lassen: Interessenten für knappen Wohnraum gibt es schließlich genug.Der Markt funktioniert an dieser Stelle nicht, weshalb der Staat in die Bresche springen muss. Die Wohnungspolitik muss jetzt die Weichen stellen, um das Schlimmste zu verhindern. Dabei geht es nicht nur um den Neubau, sondern auch um den Umbau von Bestandsimmobilien.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5487878