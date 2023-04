Tauche ein in die Welt der Anleihen! Christian W. Röhl und Richard Dittrich führen dich durch den "Anleihen-Finder" der Börse Stuttgart, geben einen tieferen Einblick in das Thema Anleihen und reden über nützliche Tipps und Tricks, um die perfekte Anleihe für dich zu finden. Lass dich von den beiden Experten begleiten und finde in diesem Deep dive mehr über das Investieren mit Anleihen heraus.