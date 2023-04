Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (100g, philoro) -0,49% auf 5932,99, davor 9 Tage im Plus (7,03% Zuwachs von 5570,33 auf 5962,02), Goldbarren (1oz, philoro) -0,48% auf 1855,34, davor 9 Tage im Plus (6,99% Zuwachs von 1742,54 auf 1864,37), Goldbarren (1000g, philoro) -0,49% auf 59281,7, davor 4 Tage im Plus (7,04% Zuwachs von 55655,1 auf 59572), Silber Philharmoniker 1/1 -0,73% auf 31,43, davor 4 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 30,95 auf 31,66), Österreichische Post -0,71% auf 34,9, davor 4 Tage im Plus (2,78% Zuwachs von 34,2 auf 35,15), Goldbarren (250g, philoro) -0,49% auf 14817,9, davor 3 Tage im Plus (1,62% Zuwachs von 14653,4 auf 14890,5), UBM -0,73% auf 27,2, davor 3 Tage im Plus (3,79% Zuwachs von 26,4 auf 27,4), Zumtobel -0,28% auf 7,08, davor 3 Tage ohne ...

