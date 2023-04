Heidelberg (ots) -



Atomkraftwerke in bayerischer Eigenregie weiterlaufen zu lassen ist weder rechtlich noch technisch so einfach möglich, und das dürfte Söder bewusst sein. Atomkraft ist - aus guten Gründen - Bundessache, und um das zu ändern, bräuchte Söder eine Mehrheit im Bundestag, die er nicht hat. Und was den technischen Aspekt angeht, so lassen sich AKW nicht einfach wie ein Lichtschalter an- und ausschalten. Ob es überhaupt möglich ist und wenn ja, wie lange es dauert, darüber streiten die Experten; selbst der Betreiber Eon äußerte sich in der Vergangenheit skeptisch. Wenn schon, hätte man vor ein bis zwei Jahren eine Verlängerung beschließen müssen. Aber dafür gab es keine demokratische Mehrheit.



