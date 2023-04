DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

New Yorker Konjunkturindex im April viel höher als erwartet

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat sich im April weitaus besser als erwartet entwickelt, wobei vor allem die Auftragseingänge stark zunahmen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 10,8 (März: minus 24,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf minus 15,0 prognostiziert.

Baerbock wirft China Gefährdung der internationalen Ordnung vor

Auf dem Treffen der G7-Außenminister in Japan hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) China vorgeworfen, durch sein Handeln im Indopazifik die internationale Ordnung zu gefährden. Deutschlands Partner in der Region spürten "bereits heute hautnah, wie China immer mehr die bestehenden allgemeinen verbindlichen internationalen Regeln durch seine eigenen Regeln ersetzen will", sagte Baerbock. Zuvor hatte ihr japanischer Amtskollege Yoshimasa Hayashi Einigkeit im Umgang mit Peking beschworen.

Studie warnt vor massivem Mangel an altersgerechten Wohnungen

Rentner und Rentnerinnen würden immer ärmer und Renovierungen immer teurer - eine Studie warnt deshalb vor einem massiven Mangel an altersgerechten Wohnungen in Deutschland. Der Wohnungsmarkt sei auf die kommende Rentnergeneration der geburtenstarken Jahrgänge "ganz und gar nicht vorbereitet", erklärte Matthias Günter, Leiter des Hannover Pestel-Instituts. Es gebe ein "Zwei-Komponenten-Problem beim Seniorenwohnen": einen Mangel an altersgerechten Wohnungen und Altersarmut durchs Wohnen.

CDU-Mitglieder geben Ausbau erneuerbarer Energien den Vorrang

Die Mitglieder der CDU haben in einer Befragung unter anderem dem Ausbau erneuerbarer Energien und einer stärkeren gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa hohe Bedeutung eingeräumt. Bei der Befragung, bei der 17 Fragen zu zentralen Politikfeldern gestellt worden seien, habe es "eine enorm hohe Beteiligung" gegeben, sagte Parteichef Friedrich Merz. "Es haben fast 66.000 Mitglieder daran teilgenommen", sagte er. "Es bestätigt mich auch in meinem Bemühen, die Parteibasis in diesen Erneuerungsprozess mit einzubeziehen."

CSU-Vorstand nominiert Söder einstimmig als Spitzenkandidat für Landtagswahl

Der CSU-Vorstand hat den Parteivorsitzenden Markus Söder einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober nominiert. Wie CSU-Generalsekretär Martin Huber im Anschluss an die Vorstandssitzung in München sagte, erfolgte die Nominierung des bayerischen Ministerpräsidenten auf Vorschlag von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Huber sagte, die Nominierung sei ein großer Vertrauensbeweis und Ausdruck "einer unglaublich starken Arbeit" Söders als Ministerpräsident.

US-Botschafterin besucht in Russland inhaftierten Journalisten Gershkovich

Die US-Botschafterin in Russland, Lynne Tracy, hat eigenen Angaben zufolge erstmals den inhaftierten Journalisten Evan Gershkovich im Gefängnis besuchen können. Der Reporter des Wall Street Journal sei "bei guter Gesundheit und bleibt stark", zitierte die US-Botschaft Tracy im Onlinedienst Twitter. Es sei das erste Mal seit Gershkovichs "unrechtmäßigem Arrest vor mehr als zwei Wochen" gewesen, "dass uns Zugang zu ihm gewährt wurde", hieß es weiter.

Australier wegen mutmaßlicher Spionage für China angeklagt

Ein australischer Geschäftsmann muss sich wegen mutmaßlicher Spionage im Auftrag chinesischer Agenten vor Gericht verantworten. Der 55-Jährige Alexander C. habe von den Spionen eine Art "Einkaufsliste" für sensible Informationen entgegengenommen, die er gegen Geld aus Australien beschaffen sollte, wie Staatsanwalt Connor McCraith vor einem Gericht in Sydney sagte.

Britisches Parlament prüft möglichen Interessenkonflikt von Sunak

Der britische Premierminister Rishi Sunak ist Gegenstand einer parlamentarischen Untersuchung wegen eines möglichen Interessenkonflikts geworden. Es werde geprüft, ob Sunak gegen den Verhaltenskodex für britische Abgeordnete verstoßen habe, indem er Anteile nicht deklariert habe, die seine Frau Akshata Murthy an einer Kinderbetreuungsagentur hält, teilte das zuständige Kontrollgremium des Unterhauses mit.

+++ Konjunkturdaten

*US/NAHB-Hausmarktindex Apr 45 (März: 44)

