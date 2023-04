Die Aktie des chinesischen Technik-Herstellers Xiaomi hat charttechnisch betrachtet in den vergangenen Monaten eine positive Entwicklung gezeigt. Trotzdem steht das Unternehmen nun aufgrund von Vorwürfen der Anti-Korruptionsbehörde in der Ukraine unter Druck. Xiaomi-Gründer und -Chef Lei Jun und zahlreiche andere Führungskräfte anderer Unternehmen werden auf einer schwarzen Liste geführt, weil sie trotz des Kriegs in Russland Geschäfte machen. Xiaomi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...