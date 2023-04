Bereits zu Beginn des Jahres hat Tesla damit begonnen, die Preise für die eigenen Fahrzeuge quer durch die Bank in Richtung Süden zu befördern. Nicht wenige Beobachter sahen da schon einen möglichen Preiskrieg auf die Branche zukommen. Jene dürften sich nun erneut bestätigt fühlen, denn wie Medienberichten zu entnehmen ist, werden Model 3 und Co einmal mehr günstiger. Dieses Mal sind in Deutschland sinkende Preise zu beobachten.Unter anderem berichtete das Branchenmagazin "golem.de" über die niedrigeren Preise bei Tesla ...

