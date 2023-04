Berufung des neuen Chief Operating Officer unterstreicht den Schwerpunkt des Unternehmens auf die Steigerung von Umsatz und operativer Effizienz

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für Kapitalmärkte, meldet die Berufung von Keith Reed zum Chief Operating Officer ("COO") mit Wirkung zum 17. April 2023. Donna de Winter bekleidet weiterhin die Position des Chief Financial Officer ("CFO") im Unternehmen und übergibt ihre Verantwortungsbereiche als COO an Keith Reed.

"Im Namen des Boards und des gesamten Teams verkünden wir mit großer Freude die Berufung unseres neuen Chief Operating Officer, Keith Reed, der umfassende Erfahrungen mit Blick auf die Steigerung von Umsatz und operativer Effizienz in das Unternehmen einbringt", sagte Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4 Inc. "Die Umsetzung unserer Strategie für Kundenerfolg, Vertrieb, Produkte und unsere globalen Geschäftseinheiten ist ein zentrales Element unseres Erfolges. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Keith, um für viele weitere Jahre ein effizientes und profitables Wachstum zu erzielen."

"Ich freue mich, als neues Mitglied des Teams von Q4 mit meiner Expertise zum weiteren Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen", so Keith Reed. "Q4 verfügt über ein einzigartiges Plattformangebot mit einem immensen Datenbestand, der zur Beschleunigung des Wachstums und Verbesserung des Kundenerlebnisses genutzt werden kann. Sehr gerne werde ich bei der Wertsteigerung für die Kunden helfen, indem ich die Nutzungsmöglichkeiten der Q4-Plattform vergrößere und weiterhin einen außergewöhnlichen Kundenservice biete."

Über Keith Reed

Mit einer mehr als 25-jährigen Führungserfahrung in der Technologiebranche verfügt Keith Reed über Expertise bei Kundenerfolg, Produktentwicklung und Vertrieb. Vor seinem Wechsel zu Q4 war Keith Reed zuletzt Chief Customer Officer bei VersaPay, einem Anbieter von kollaborativen Debitoren- und B2B-Zahlungslösungen. Überdies bekleidete Keith Reed Führungspositionen bei Keap, einem Unternehmen für CRM-Plattformen, und Intuit, der weltweiten Finanztechnologieplattform hinter namhaften Marken wie Quickbooks, TurboTax und Mailchimp, wo er 15 Berufsjahre verbrachte. Keith Reed erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Geschichte an der University of California, Santa Barbara.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um sich effizient miteinander zu vernetzen, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Engagement Analytics, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen sowie Überwachungs- und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digital Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto. Das Unternehmen unterhält außerdem Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

Hinweis auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen lassen sich in der Regel an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "nahezu", "anvisieren" oder deren negativer Formulierungen und ähnlichen Begriffen erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen eine Vielzahl außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegt und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem diejenigen, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens offengelegt wurden. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, derartige zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen sowie zu Risiken und Unwägbarkeiten finden Sie in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, einschließlich des letzten jährlichen Informationsformulars und der Management's Discussion and Analysis. Diese Unterlagen können auch auf der Website des Unternehmens unter q4inc.com eingesehen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

