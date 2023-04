Engle Martin Associates, LLC ("Engle Martin"), ein marktführender, unabhängiger Anbieter von Schadenregulierung und -management, hat heute die Übernahme von EIMC, LLC ("EIMC") bekannt gegeben, einem weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Seeschifffahrt, Risikomanagement, Schadenermittlung und Regressdienstleistungen mit Sitz in Jersey City, New Jersey, und London, Großbritannien.

EIMC wurde 1968 gegründet und betreut Kunden aus der gesamten globalen Lieferkette der Schifffahrtsindustrie. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen zur Begutachtung, Risikominderung und Schadenregulierung in den Bereichen Seefracht, Lagerbestände, Schiffskörper und Maschinen sowie Kunst und Kunstgegenstände. EIMC betreibt 15 strategisch vorteilhaft gelegene Niederlassungen in den USA und in Großbritannien. Das Unternehmen arbeitet mit einem vielfältigen Kundenstamm aus allen bedeutenden Versicherungsmärkten zusammen und ist außerdem Lloyd's Agent für mehrere Standorte in den USA. Seit seiner Gründung wird EIMC von großen internationalen Versicherern und einer Vielzahl von Versicherungsverbänden als führender Anbieter von Risikomanagement- und Schadendienstleistungen für Seetransportversicherung anerkannt.

Mit dieser Übernahme stärkt Engle Martin seine globale Präsenz und diversifiziert sein Dienstleistungsportfolio, das seinen Kunden nun ein umfassendes Angebot an Hochseedienstleistungen unterbreitet. Zudem verschafft die Transaktion EIMC eine umfangreiche Backoffice-Infrastruktur, innovative Technologielösungen und Wachstumschancen für Teammitglieder. EIMC blickt auf eine bemerkenswerte Geschichte in der Schifffahrtsbranche zurück, die besondere und langjährige Beziehungen mit seinen Kunden und Logistikpartnern hervorgebracht hat. Das Führungsteam von EIMC bleibt unverändert und behält die operative Verantwortung für das Portfolio.

Jay Campbell, Executive Vice President of Strategy and Organizational Growth bei Engle Martin, kommentiert die Übernahme wie folgt: "Wir freuen uns auf die Fortsetzung unseres Wachstumskurses und werden weiter in unser Geschäft investieren. Die Übernahme erweitert unsere Servicekapazitäten im Bereich der maritimen und technischen Risikodienstleistungen und schafft eine Organisation, die gut zu unserer Kultur und unserem Geschäftsmodell passt. Wir werden unseren Kunden weiterhin denselben Service, dieselbe Qualität und dieselben Fähigkeiten bereitstellen, die sie von unserem Team erwarten ergänzt durch einen Service, der es uns ermöglicht, unsere Kunden umfassend zu betreuen."

Tiina Ruhlandt, Managing Director bei EIMC, erklärt: "Wir begrüßen, dass Engle Martin den Wert unseres Unternehmens erkannt hat, und sind zuversichtlich, dass unsere gemeinsame Expertise unser weiteres Wachstum und unseren Erfolg beflügeln wird. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft eine exzellente Fortsetzung der langfristigen Geschäftsstrategie von Engle Martin bedeutet. Engle Martin ist ein Partner, der unsere Prinzipien und unsere Geschäftskultur teilt, die unseren Erfolg ermöglicht haben."

Über Engle Martin

Engle Martin ist ein marktführender, unabhängiger Lösungsanbieter im Bereich Schadenregulierung und -management. Engle Martin verfolgt eine umfassende Unternehmensphilosophie: Wir wollen die branchenweit besten Ergebnisse bei der Regulierung von Versicherungsschäden ermöglichen, die talentiertesten Schadensachbearbeiter beschäftigen, ein innovatives und professionelles Führungsteam fördern und kundenorientierte Lösungen entwickeln. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter gewerbliche Sach- und Unfallversicherungen, Spezialversicherungen für Transport und Schifffahrt, Sachverständigengutachten, Spezialprüfungen, Outsourcing von Transportunternehmen und Schadenmanagementdienste. Einzelheiten zu den von Engle Martin abgedeckten Branchen und erbrachten Dienstleistungen finden Sie unter EngleMartin.com.

