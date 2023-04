SEOUL (IT-Times) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics verhandelt nach einem Bericht mit Microsoft, um die Suchmaschine Bing in seine Endgeräte zu integrieren. Die Aktie von Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOGL) fällt heute in den USA deutlich, nachdem ein Bericht aufgetaucht war, dass...

Den vollständigen Artikel lesen ...