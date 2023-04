CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Computer- und Technologiekonzern Apple Inc. erweitert seine Mehrwertdienste für die Smartphone-Produktlinie iPhone um eine Sparfunktion. Inhaber einer Apple Card Kreditkarte können ein Konto eröffnen. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL, ISIN: US0378331005) kündigte heute an, dass...

Den vollständigen Artikel lesen ...