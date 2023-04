Ausstattung mit Frequency wird Kunden von Brightcove in die Lage versetzen, FAST-Channels einzuführen und Inhalte zu verwalten und die Programmgestaltung und Monetarisierung von der Brightcove-Plattform aus durchführen zu können

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das vertrauenswürdigste Streaming-Technologieunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Frequency begründete, eine cloudbasierte Videoplattform, welche die Erstellung linearer Kanäle für Content-Anbieter ermöglicht. Als ein führendes Unternehmen im Bereich FAST-Channel-Lösungen (Free Ad Supported Streaming TV) versetzt die Ausstattung von Frequency mit der preisgekrönten Videoplattform von Brightcove die Kunden nun in die Lage, FAST-Channels nahtlos erstellen, einführen und verwalten zu können, um ihre Zielgruppe zu erweitern und ihre Einnahmen erhöhen zu können.

"Die Befähigung von Medienunternehmen, neue Zielgruppen erreichen, einbeziehen und monetarisieren zu können, bildet den Kern der Bestrebungen der Media Studio Lösung von Brightcove", so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Die FAST-Channels bilden ein wachstumsstarkes, die Reichweite vergrößerndes und umsatzgenerierendes Medium für die Medienunternehmen. Mithilfe dieser Partnerschaft erweitern wir die Möglichkeiten, wie unsere Kunden durch Einführung ihrer eigenen FAST-Channels direkt von unserer leistungsstarken Videoplattform aus wachsen können. Unsere Ausstattung mit Frequency wird unsere Kunden darüber hinaus unterstützen, ihren Video Content, die Programmgestaltung, den Vertrieb und ihre Ad Monetarisierung mithilfe eines integrierten Workflow-Systems zentralisieren zu können."

Die Partnerschaft von Brightcove und Frequency kombiniert ihre Lösungen, um die Kunden zu unterstützen, lineare Kanäle für den Vertrieb an FAST-Aggregatoren, MVPD- und vMVPD-Plattformen sowie an die Vertriebskanäle weltweit erstellen zu können. Durch die auf dem Brightcove Marketplace zur Verfügung stehende Ausstattung können die Kunden ihre Videothek nun mit Frequency für eine Weltklasse-Ablaufplanung und einen erstklassigen Vertrieb verbinden. Mithilfe dieser Partnerschaft zielt Brightcove darauf ab, die Arbeiten von der Erstellung von Kanälen fernzuhalten, um es für die Kunden zu erleichtern, ihren Content auf FAST-Channels zu veröffentlichen.

"Diese Partnerschaft wird den Kunden von Brightcove eine nahtlose Möglichkeit bieten, um lineare Bilderlebnisse zu erstellen und somit ihre Zielgruppen auf jedem beliebigen Gerät und auf jede mögliche Art und Weise erreichen zu können", so Blair Harrison, CEO und Gründer von Frequency. "Unsere Tools wurden entwickelt, um die Kunden zu befähigen, die Programmgestaltung, von der sie bereits wissen, dass sie von ihren Zuschauern bevorzugt wird, auf eine optisch ansprechende Art und Weise und mit den einfachsten und intuitivsten Workflows bereitzustellen."

Die Ausstattung mit Frequency wird mit dem jüngst angekündigten Ad Monetization Service von Brightcove, den End-to-End-Insights-Produkten und dem neu gegründeten globalen Ad Operations-Team hervorragend funktionieren, um die Medienunternehmen zu unterstützen, ihre Werbestrategie zu planen und zu optimieren und die Einnahmen zu maximieren.

Über Frequency

Frequency ist ein in Los Angeles ansässiges Softwareunternehmen, das eine cloudbasierte Video-SaaS-Plattform für die Schaffung, den Vertrieb und die Monetarisierung linearer Programme erstellt und betreibt. Frequency stellt rund um den Globus Fernseh-Kanäle für mehr als 350 Millionen vernetzte TV-Geräte mithilfe der weltweit führenden FAST- (Free Ad Supported TV) und MVPD-Plattformen zur Verfügung. Frequency ist die am schnellsten wachsende lineare Streaming-Plattform im Bereich der OTT-Kommunikation. Mit Hunderten von Content-Anbietern in unserem Netzwerk erstellt Frequency innovative Software, um die Zukunft des TV bestimmen zu können. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, Content-Erlebnisse zu schaffen, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren, aufklären und unterhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.frequency.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Streaming-Technologie-Lösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming, eine bessere Monetarisierung von Content sowie jeder Organisation eine effizientere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Besuchen Sie www.brightcove.com.

