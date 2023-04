Freiburg (ots) -



Der Expertenrat für Klimafragen hat der Bundesregierung einen Rüffel erteilt. Der Anlass: Die Regierung will das Gesetz abschwächen, weil seine Einhaltung zu unbequem ist. Dieser Konflikt hat sich entwickelt, weil die Klimapolitik jetzt unmittelbarer als früher in das Leben der Bürgerinnen und Bürger eingreift. Es geht um die Mobilität und die Wohnungen, konkret um Autos und Heizungen. (...) Ist es wichtig, ob Deutschland 2045 oder erst 2050 klimaneutral wird? Auf fünf Jahre kommt es vielleicht nicht an. Aber lange sollte die Regierung nicht auf Zeit spielen. https://www.mehr.bz/khs108m



