Auch wenn die Lithiumpreise im letzten Monat dramatisch gefallen sind, hat Lithium Americas Kurs zuletzt nicht viel verloren. Das Unternehmen bestätigt weiterhin massive Gewinnchancen bei den aktuellen Lithiumpreisen, und die Produktion dürfte in Kürze in einer Mine in Argentinien beginnen: Zusammen mit dem Ergebnisbericht für das vierte Quartal 22 bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...