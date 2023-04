The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.04.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.04.2023



ISIN Name

AU3TB0000101 AUSTRALIA 2023 133

XS1126183760 SNAM 14/23 MTN

LU0106237075 SISF EUROP.LAR.CAP B ACC INVESTMENT

LU0133709740 SISF EUROP.LAR.CAP A1 ACC INVESTMENT

LU0062908172 SISF EUROP.LAR.CAP CDISAV INVESTMENT

LU0062647606 SISF EUROP.LAR.CAP ADISAV INVESTMENT