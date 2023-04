Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag nahezu unverändert geschlossen, nach freundlichem Beginn drehte der ATX am frühen Nachmittag leicht ins Minus und bewegte sich dann in enger Bandbreite um den Vortagesschluss um dann prozentuell unverändert zu enden. Bei den Einzelwerten galt besondere Aufmerksamkeit Semperit, der Gummi- und Kautschukkonzern übernimmt die oberösterreichische Rico Gruppe, der Kaufvertrag ist gestern unterschrieben worden, wie von dem Unternehmen mitgeteilt wurde, die Transaktion muss aber noch von den Behörden genehmigt werden, die Durchführung wird für das dritte Quartal erwartet. Den Rico-Erwerb berücksichtigend schlägt der Semperit-Vorstand für 2022 nun eine bedingte ...

