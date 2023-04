VANCOUVER, British Columbia, April 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX.V:HIVE) (Nasdaq:HIVE) (FSE:HBFA.F) (das "Unternehmen" oder "HIVE") freut sich, die Produktionszahlen des globalen Bitcoin-Geschäfts des Unternehmens für den Monat März 2023 bekanntzugeben, mit 282 produzierten Bitcoin und einem aktuellen BTC-HODL-Saldo von etwa 2.310 (Stand: 31. März 2023). Im Durchschnitt hat das Unternehmen bis März 2023 weiterhin mit über 3 Exahash ("EH/s") gearbeitet (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).



Zusammenfassender Überblick:

HIVE produzierte im Monat März 2023 282 Bitcoin durch ASIC- und GPU-Mining, was einem Durchschnitt von 91 Bitcoin pro Exahash entspricht, mit einer durchschnittlichen Hashrate von 3,09 EH/s;

HIVE hat im März 2023 durchschnittlich 9,1 BTC pro Tag produziert;

HIVE hat über 5.600 BuzzMiners in seinen Rechenzentren empfangen, die bis heute alle in Betrieb sind;

HIVE beendete den Monat mit einer Mining-Kapazität von 3,36 EH/s, einschließlich ASIC- und GPU-BTC-Hashrate;

HIVE hat alle Bitcoin verkauft, die wir mit unseren GPU-Mining-Hashrate-Auszahlungen verdient haben.



Produktionszahlen für März 2023

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärt: "Wir sind sehr glücklich, 282 Bitcoin produziert zu haben, während der Schwierigkeitsgrad ein Allzeithoch erreicht hat. Darüber hinaus sind unsere durchschnittlichen HPC-Tageseinnahmen von Februar bis März um 14 % gegenüber dem Vormonat gestiegen."

Aydin Kilic, President und CEO von HIVE, merkt an: "Wir haben unseren ersten Aufbau des HIVE BuzzMiners erfolgreich abgeschlossen und im Monat März eine durchschnittliche Hash-Rate von über 3 Exahash erzielt. Darüber hinaus generiert unsere GPU-Flotte etwa 16 % mehr Umsatz pro Megawattstunde als die meisten Bitcoin-Mining-ASICs. Wir sind bestrebt, maximale Gewinne zu erzielen und Energie als Cashflow-Ressource zu nutzen."

Die gesamte Bitcoin-Produktion des Unternehmens betrug im März 2023:

Produktion von 282 BTC;

Produktion von durchschnittlich 9,1 BTC pro Tag;

3,36 Exahash an BTC-Hashrate zum 31. März, bestehend aus 3,06 Exahash an ASIC-BTC-Hashrate und 0,3 Exahash an GPU-BTC-Äquivalent-Hashrate;

Der monatliche Durchschnitt von 3,09 Exahash, was 91 Bitcoin pro Exahash entspricht, setzt sich aus einer durchschnittlichen ASIC-Mining-Kapazität von 2,88 Exahash und einer durchschnittlichen Bitcoin-GPU-Mining-Kapazität von 210 PH/s während des Monats zusammen;

Dies entspricht einem Anstieg der durchschnittlichen Hash-Rate um 12 % im Vergleich zum Vormonat (im Februar betrug die durchschnittliche Hash-Rate 2,75 EH/s).



Schwierigkeitsgrad des Minings im globalen Bitcoin-Netzwerk ist volatil

Faktoren rund um Netzwerkschwierigkeiten sind eine wichtige Variable für die Bruttogewinnspannen des Unternehmens. Die Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit lag am 1. März bei 43,1T und stieg bis zum 31. März auf 46,8T und erreichte damit ein Allzeithoch. Dementsprechend lag die Bitcoin-Mining-Schwierigkeit am Ende des Monats etwa 9 % höher als zu Beginn des Monats.

Die sogenannte "Bitcoin Network Difficulty" ist eine öffentlich zugängliche Statistik, die die Gesamtzahl der Bitcoin-Miner widerspiegelt und wichtig für die Analyse der Bruttogewinnspannen eines Unternehmens und der Anzahl der produzierten Bitcoins ist. Diese Daten sind auf vielen Websites verfügbar, hier ist eine davon: https://www.blockchain.com/explorer/charts/difficulty

Je mehr Menschen Bitcoin-Mining betreiben (die Schwierigkeit steigt), desto mehr Miner teilen sich die tägliche Bitcoin-Blockprämie, die derzeit auf 900 Bitcoin pro Tag festgelegt ist, untereinander auf. So erhält jeder Miner einen kleineren Teil der Blockprämie. Wenn die Bitcoin-Preise dagegen fallen, verlieren viele Miner Geld und schalten ab, wodurch ihre Hash-Rate vom Netzwerk genommen wird, wodurch die Netzwerk-Schwierigkeit sinkt.

Die Miner mit den niedrigsten Produktionskosten - entweder aufgrund von effizienteren Maschinen und/oder niedrigeren Energiekosten - sind in der Lage, ihre Produktion während dieser volatilen Zyklen fortzusetzen. Nicht alle Miner werden während des Monats kontinuierlich Mining betreiben, was dazu führt, dass einige Miner weniger Bitcoin als erwartet im Verhältnis zu ihrer beworbenen Hashrate produzieren werden. Aus den vorgenannten Gründen wird HIVE einen Teil seines Betriebs selbst einschränken, wenn die nicht abgesicherten Spot-Energiepreise unwirtschaftlich sind, so dass ein Teil seiner gesamten Brutto-Hashrate ungenutzt bleibt.

Alle Bitcoin-Miner sind bestrebt, die effizientesten Bitcoin-ASIC-Chips zu verwenden, und wir sind froh, dass wir in der Lage waren, unsere globale Flotte während dieses Abschwungs auf dem Kryptomarkt aufzurüsten.

Informationen über HIVE Blockchain Technologies Ltd.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. ging 2017 als erstes an der TSX Venture Exchange notiertes Mining-Unternehmen für Kryptowährungen an die Börse, das sich auch auf die Beschaffung von grüner Energie konzentrierte.

HIVE ist ein wachstumsorientierter Technologietitel in der aufstrebenden Blockchain-Branche. Als Unternehmen, dessen Aktien an einer großen Börse gehandelt werden, schlagen wir eine Brücke zwischen dem digitalen Währungs- und Blockchain-Sektor und den traditionellen Kapitalmärkten. HIVE besitzt hochmoderne, mit grüner Energie betriebene Rechenzentren in Kanada, Schweden und Island, wo wir uns bemühen, grüne Energie zu beziehen, um digitale Werte wie Bitcoin in der Cloud zu schürfen. Seit Anfang 2021 hat HIVE den größten Teil seiner ETH- und BTC-Werte aus Mining-Erträgen sicher aufbewahrt. Unsere Aktien bieten Anlegern ein Engagement in den Betriebsmargen des Mining digitaler Währungen sowie ein Bitcoin-Portfolio. Da HIVE auch "harte Vermögenswerte" wie Rechenzentren und fortschrittliche, für mehrere Zwecke verwendbare Server besitzt, sind wir der Meinung, dass unsere Aktien Anlegern eine attraktive Möglichkeit bieten, sich im Bereich der Kryptowährungen zu engagieren.

Wir empfehlen Ihnen, hierden YouTube-Kanal von HIVE zu besuchen, um mehr über HIVE zu erfahren.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste von HIVE einzutragen, finden Sie unter www.HIVEblockchain.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Geschäftsziele des Unternehmens, die Betriebsergebnisse für März 2023, die vom Unternehmen verfolgte HODL-Strategie, den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung, die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Miningaktivitäten sowie andere zukunftsgerichtete Informationen zu den Absichten, Plänen und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Mining von digitalen Währungen zu betreiben; das Unternehmen könnte nicht in der Lage sein, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens haben; die Volatilität der Preise digitaler Währungen; die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie können erhebliche negative Auswirkungen auf die Leistung des Unternehmens haben, da die Versorgungsketten unterbrochen werden und das Unternehmen daran hindern, seine Expansionspläne zu verwirklichen oder seine Anlagen zu betreiben; und andere damit verbundene Risiken, die in der Registrierungserklärung des Unternehmens und anderen Dokumenten, die in den Unterlagen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedar.com veröffentlicht wurden, umfassender dargelegt werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen wider. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit verbundene Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.