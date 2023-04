EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Kooperation

18.04.2023 / 09:25 CET/CEST

Der Boom der Kältekammern - Partnerschaft mit RemediCool



EasyMotionSkin freut sich über eine Exklusiv-Partnerschaft mit RemediCool und setzt auf den Trend der Hochleistungs-Kältekammern von Art of Cryo. Die Zusammenarbeit eröffnet neues Kundenpotential und zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten im DACH-Raum.



RemediCool ist Spezialist für Multi-Cryo-Health-Systeme und Entwickler von Cryo-System-Software. Das Unternehmen zählt mit Art Of Cryo zu den führenden Anbietern der immer beliebter werdenden elektrisch betriebenen Kältekammern für eine echte Ganzkörper-Kältetherapie. Die Cryo-Anwendungen, also Anwendungen in einer Hochleistungs-Kältekammer mit echten und stabilen Temperaturen von -85°C und -110°C, gelten als besonders gesundheitsfördernd, regenerierend und vitalisierend.



EasyMotionSkin und RemediCool gingen eine Exklusiv-Partnerschaft ein.



"RemediCool hat einen Partner gesucht, um in den Kältekammer-Standorten ihres Unternehmensnetzwerks die Komponente Bewegung über ein High-End-Produkt im Bereich Elektromuskelstimulation anbieten zu können. Wir sind sehr froh, dieser Partner zu sein und freuen uns auf eine ausgesprochen zukunftsweisende Zusammenarbeit. Wir schaffen eine gesundheitsfördernde Verbindung zwischen Kälte und Bewegung und wollen damit neue Impulse im Meta-Thema Gesundheit setzen." erklärt EasyMotionSkin CEO Jürgen Baltes. RemediCool baut derzeit Standorte im gesamten DACH-Raum aus und ist bereits in Drittländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Auch Kryotherapie Expertin Dr. med. Mona Soruglu bestätigt die Synergien: "Mit unserem Cryo Nutrition System haben wir bereits ein einzigartiges, effektives Produkt für eine nachhaltige Gewichtsreduktion. Nun wollten wir eine Bewegungskomponente hinzufügen, welche es erlaubt, Muskeln in kurzer Zeit stark zu stimulieren. Mit Cryo Training haben wir den perfekten Stimulator für alle Muskelgruppen während des Cryo Nutrition Programs. So können wir unseren Kunden ein gesamtheitliches Programm anbieten, bei dem sie ohne Schwitzen und zeitsparend ein hocheffektives Training durchführen können und ihr Traumziel leichter erreichen."



ÜBER EASYMOTIONSKIN TEC AG:



Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche.

www.easymotionskin.com



Kontakt:



EasyMotionSkin Tec AG

Jürgen Baltes (CEO)

Schliessa 6

FL-9495 Triesen

mail: ir@ems.ag



