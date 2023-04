DJ PTA-HV: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Ergänzte Tagesordnung der 26. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Klagenfurt (pta/18.04.2023/09:00) - Ergänzte Tagesordnung der

26. ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 11:00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft in 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnstraße 89

Tagesordnung

* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 * Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns * Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 * Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 * Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 * Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 * Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag: Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat

