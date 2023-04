Der US-Pharmakonzern will 10,8 Mrd. $ für das Biotechunternehmen PROMETHEUS BIOSCIENCES hinlegen. MERCK & CO. will damit sein Geschäft mit der Behandlung von Immunkrankheiten stärken. Deshalb bietet man pro PROMETHEUS-Aktie 200 $ in bar. Das bedeutet eine Prämie von 75 % auf den Freitagsschlusskurs. Die Übernahme wäre für MERCK & CO. zwar zu stemmen, ist aber nicht gerade aus der Portokasse zu bezahlen. Lediglich der hohe freie Cashflow von 16,5 Mrd. $ überzeugt.



