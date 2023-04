Die Lenzing Gruppe hat in China die Umwandlung einer Produktionslinie von Viscose auf Tencel-Modalfasern abgeschlossen. Lenzing kann damit erstmals auch den chinesischen Kunden lokal hergestellte Tencel-Fasern anbieten. "Die Nachfrage nach unseren umweltverträglichen Spezialfasern nimmt stetig zu. Vor allem in Asien sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial. Mit den Investitionen in China und auch an anderen asiatischen Standorten, können wir diese wachsende Nachfrage noch schneller bedienen. Gleichzeitig marschieren wir weiter zielstrebig in Richtung einer CO2-neutralen Zukunft und hin zu einem Champion der Kreislaufwirtschaft", so Stephan Sielaff, Chief Executive Officer bei Lenzing.

