Die US-Börsen verbuchten am Montag bei einem eher ruhigen Verlauf zum Auftakt der Handelswoche leichte Gewinne. Positive Konjunkturdaten hellten die Stimmung der Marktteilnehmer auf: Der Empire-State-Index, der die Stimmungslage in der Industrie der Wirtschaftsregion New York abbildet, stieg im April deutlich stärker als vom Markt erwartet. Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,30 % bei 33.987 Punkten, während der S&P 500 um 0,33 % auf 4.151 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 fiel dagegen etwas ab und schloss mit einem überschaubaren Plus von 0,06 % bei 13.087 Punkten. Heute legen in den USA die Bank of America und Goldman Sachs ihre mit Spannung erwarteten Q1-Zahlen vor. An deutschen Börsen steht heute der ZEW-Konjunkturindex für April im Fokus der Anleger, der um 11 Uhr veröffentlicht wird. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,32 % bei 15.841 Punkten.



