DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zinsangst überschattet gutes China-BIP

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen in den USA und andernorts drängte das überraschend gut ausgefallene chinesische Wirtschaftswachstum in den Hintergrund, wie Marktteilnehmer sagten.

Die chinesische Wirtschaft wuchs nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen im ersten Quartal um 4,5 Prozent zum Vorjahr, während Volkswirte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Schnitt auf 4,0 Prozent geschätzt hatten. An den chinesischen Börsen wurde dies kaum gewürdigt. Der Composite-Index erholte sich in Schanghai von anfänglichen Verlusten und schloss 0,2 Prozent höher, während es in Hongkong mit dem Hang-Seng-Index im späten Handel um 1 Prozent nach unten ging. Beide Aktienmärkte hatten allerdings am Montag kräftige Gewinne verzeichnet, so dass Anleger hier wohl nach der Devise "sell on (good) news" verfuhren und Kasse machten. Zudem ist die Lage auf dem heimischen Immobilienmarkt alles andere als rosig, wie der Rückgang der Investitionen dort im ersten Quartal zeigte.

In Australien sank der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent. Die guten chinesischen BIP-Daten stützten zwar den australischen Dollar, nicht aber den Aktienmarkt des Landes, das als Rohstofflieferant stark von der chinesischen Wirtschaft abhängt. An der Börse dämpfte vielmehr das Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia (RBA) die Stimmung. Die RBA stellte darin klar, dass die jüngst verkündeten Zinserhöhungspause keineswegs das Ende des Zinserhöhungszyklus bedeuten müsse. Abhängig von der Datenlage könnten weitere Zinsschritte vorgenommen werden.

Derweil ging es mit dem Nikkei-225-Index in Tokio um 0,5 Prozent aufwärts. Hier stützte zum einen das Bekenntnis des neuen japanischen Notenbankgouverneurs Kazuo Ueda zu weiter niedrigen Zinsen. Aktien exportorientierter Unternehmen erhielten zusätzlichen Rückenwind vom schwächeren Yen. Bankenaktien profitieren erneut von den optimistischen Erwartungen, die gute Zahlen großer US-Banken am Freitag geweckt hatten. Resona gewannen 2,1 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group 1,4 Prozent.

In Seoul gab der Kospi um 0,2 Prozent nach. Aktien der Autohersteller Hyundai Motor und Kia fielen um 1,9 und 2,1 Prozent. Ihre Elektrofahrzeuge erfüllen nicht die Voraussetzungen für Steuervorteile im Rahmen des US-Gesetzes Inflation Reduction Act.

