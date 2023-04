Inflation und Beschäftigungseffekte werden sich auf verschiedene US-amerikanische Restaurantketten negativ auswirken. Mit dieser Prognose hat die Finanzadresse Baird bei den Aktien einiger Full-Service-Restaurants am Montag Kursrückgänge ausgelöst.



Höherer Druck auf die Budgets von Privathaushalten löst eine Änderung bei den Restaurantbesuchen aus. Dies betrifft laut Baird das Segment Casual Dining, in dem sich für den Rest das Jahres 2023 ein Nachfragerückgang abzeichne. Außer Haus zu essen, ist aber nicht komplett abgehakt; die Nachfrage verlagert sich der Analyse zufolge in andere Preiskategorien, also in Richtung der Schnellrestaurants.



Auch beim Besuch von Kaffeehausketten werden sich die Haushalte, nach Ansicht von Baird, in näherer Zukunft mehr oder weniger stark zurückhalten. Die bekannteste Kaffeehauskette STARBUCKS legte seit dem 24. März 10,1 % zu, sie blieb auch gestern (+ 0,8 %) unbeeindruckt.



Die Aktien bekannter Restaurant-Marken haben negativ reagiert. Darunter BJS RESTAURANTS (fünf Tage: - 4,6 %), TEXAS ROADHOUSE (- 3,2 %), CHESSECAKE FACTORY (- 5,7 %), CRACKER BARREL (- 10,4 %) und RED ROBIN GOURMET BURGERS (- 7,4 %).