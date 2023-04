Bonn (www.anleihencheck.de) - Abgesehen von den Einkaufsmanagerindices und einigen regionalen FED-Umfragen dürfte der Frühindikator des US-Conference Board (LEI) in der kommenden Woche der wichtigste Datenpunkt in den USA sein, so die Analysten von Postbank Research.Der LEI deute nun schon seit einigen Monaten auf eine Rezession hin. Sollte die Konsensprognose annähernd zutreffen, würde die Jahresrate im ersten Quartal auf -6,4% sinken, was in der Vergangenheit immer mit einer starken Konjunkturverlangsamung einhergegangen sei. Das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen hätten den LEI in den letzten Monaten beeinträchtigt. Obwohl die jüngsten Trends bei diesem Indikator darauf hindeuten würden, dass sich die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte deutlich verlangsamen dürfte, würden die meisten der üblichen Indikatoren (Arbeitsmarkt, Einzelhandelsumsätze, Indices für den Dienstleistungssektor) überhaupt nicht in diese Richtung weisen. Die Unternehmensgewinne dürften ein wesentlich besserer Gradmesser für die Gesundheit der US-Volkswirtschaft sein. ...

