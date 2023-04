Delaware (www.anleihencheck.de) - Auch wenn sich die Märkte in verschiedenen Geschwindigkeiten von den Erschütterungen der letzten Jahre erholen, so pendeln sich die Kerninflationsraten auf einem insgesamt hohen Niveau ein, so die Experten von Lazard Asset Management.Anleger würden sich fragen, wie es unter diesen Umständen mit dem globalen Wirtschaftswachstum weitergehe, denn eine Reihe von Risiken mit Blick auf die zukünftige Marktentwicklung sei nicht von der Hand zu weisen. Doch es gebe auch Chancen. Das verdeutliche Desiree Sauer, Investmentstrategin bei Lazard Asset Management, in ihrem aktuellen Ausblick. ...

