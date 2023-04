Linz (www.anleihencheck.de) - Ähnlich wie die Tschechische Krone hat auch der Polnische Zloty (PLN) zuletzt deutlich aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben der allgemein verbesserten Stimmung an den internationalen Finanzmärkten (die für Emerging Markets wie Polen positiv sei) hätten auch spezifische Entwicklungen in Polen dazu beigetragen. Der Leistungsbilanzüberschuss habe sich überraschend stark verbessert, was vor allem auf gesunkene Importe zurückzuführen sei. Die Inflation habe sich im März nur geringfügig auf 16,1% verlangsamt und die Kerninflation habe mit 12,3% einen neuen Höchstwert erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...