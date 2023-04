Mit dem BMW i7 M70 xDrive setzt BMW M ein vollelektrisches Performance-Modell an die Spitze der neuen 7er Reihe. Das in Shanghai vorgestellte Top-Modell der i7-Baureihe ist der bisher stärkste BMW mit Elektroantrieb. Zur Erinnerung: Vor genau einem Jahr zur damaligen Auto China in Peking (im jährlichen Wechsel mit Shanghai) hatte BMW die neue Generation des 7ers und dessen Elektro-Version i7 vorgestellt. ...

