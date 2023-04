Ab sofort bietet Apple zusammen mit Goldman Sachs ein Sparkonto an. Der US-Technologie-Riese Apple bietet in Kooperation mit der US-Investmentbank Goldman Sachs ab sofort für Apple-Card-Kunden ein Sparkonto an. Das Konto lautet auf US-Dollar, der Zinssatz liegt bei 4,15 Prozent pro Jahr. Maximal können 250.000 US-Dollar auf das Konto transferiert werden. Um das Sparkonto zu eröffnen, muss der Sparer eine Apple Card besitzen, einen Wohnsitz in den ...

