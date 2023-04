Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung in den USA zeigen seit einigen Monaten ihre Wirkung, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Nach einem Höchststand von 9,1% sei die Inflation in den USA allmählich zurückgegangen und habe Ende März bei 5% gelegen. Es bedürfe jedoch einer detaillierteren Analyse, um die aktuellen Inflationsfaktoren in den USA und die damit verbundenen Risiken vollständig zu erfassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...