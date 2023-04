Der Reiseveranstalter TUI plant die Rückzahlung von Krediten und Corona-Hilfen von über eine Milliarde Euro. Um dies zu erreichen, werden insgesamt 330 Millionen neue Aktien ausgegeben. Dadurch verringerte sich allerdings auch der Einfluss des russischen Großinvestors.Insgesamt 1,8 Milliarden Euro will der weltgrößte Reiseanbieter TUI (DE000TUAG505) in diesem Jahr an Krediten zuzüglich den fälligen Zinsen zurückzahlen. Das Geld soll durch eine Kapitalerhöhung am Markt eingesammelt werden. Um dies zu finanziell zu bewältigen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...