Düsseldorf (ots) -- Nur noch wenige Plätze für IoT- und ICS-Hersteller, Distributoren, Systemhäuser und Anwender aus Wirtschaft und Industrie verfügbar- Konferenz zu Compliance, Sicherheit und Best Practices im Rahmen des Cyber Resilience Act der EU- Wann und wo: 20. April 2023 ab 9 Uhr, Frankfurt, House of Logistics and Mobility (HOLM)Nicht nur im privaten Bereich, sondern vor allem auch in der Industrie nimmt die Zahl der mit dem Internet verbundenen Geräte rasant zu. Zwar wird die Produktion dadurch effizienter und automatisierter - gleichzeitig werden die Sicherheitsrisiken durch böswillige Hacker unkalkulierbar. Die EU-Kommission hat mit dem Cyber Resilience Act ein umfassendes Gesetz zur Kontrolle von Geräten im IoT - Internet of Things - auf den Weg gebracht. Nur noch wenige Plätze sind für die CYBICS 2023-Konferenz (https://www.cybics.de/) verfügbar, auf der führende Cybersecurity Experten Hintergründe und Best Practices für die vollständige Einhaltung des Gesetzes präsentieren. Die Konferenz bietet mit verschiedenen Referenten aus Wirtschaft und Industrie sowie von Regulierungsbehörden unter dem Titel "Compliance, Security and Best Practices: Der Cyber Resilience Act" umfassende Einblicke und direkt umsetzbare Richtlinien, die auch in Einzelgesprächen diskutiert werden können. Wenige Plätze für Fachbesucher können hier (https://www.cybics.de/anmeldung-zur-cybics.html) noch gebucht werden.CYBICS ist die deutsche Cyber-Sicherheitskonferenz zum CRADie Konferenz findet am 20. April 2023 in Frankfurt am Main im House of Logistics and Mobility (HOLM) statt. Die ausgewählten Referentinnen und Referenten geben Analysen zum Cyber Resilience Act und konkrete Handlungsanweisungen zur Maximierung des Sicherheitsniveaus. In Einzelgesprächen können zudem spezifische Problemstellungen mit den Experten erörtert werden. Zu den Referenten gehören hochrangige Cybersecurity-Experten u.a. vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), CertVDE, Bosch, GrandCentrix sowie von Sec-Consult. Ein Fachanwalt der IT-Kanzlei SDS Rechtsanwälte Sander Schöning sowie die Experten der automatisierten IoT/OT-Analyseplattform ONEKEY (https://onekey.com/) geben weitere Einblicke in Best Practice-Modelle für die Zukunft.In einer interaktiven Live Hacking Session zeigt ein White Hacker von ONEKEY, wie angreifbar heutige IoT- und ICS-Steuerungssysteme sind. Eine gemeinsame Podiumsdiskussion bietet weiteren Raum für den Erfahrungsaustausch.Das Konferenzprogramm und die Referenten:- Marko Wolf, Chief Expert Product Cyber Security Governance bei Bosch, gibt Einblicke in die Chancen und Herausforderungen des CRA aus Sicht eines führenden Herstellers,- Jens Wiesner, Referatsleiter beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), gibt einen Überblick über die regulatorische Sicht des CRA,- Praxistipps zum Aufbau eines erfolgreichen Product Security Incident Response Teams (PSIRT) gibt Andreas Harner, Abteilungsleiter bei CERT@VDE & Cybersecurity,- Anna-Maria Praks, R&D Business Lead im SEC Consult Vulnerability Lab erläutert die Bedeutung des verpflichtenden Software-Bill-Of-Materials (SBOM) im EU Cyber Resilience Act,- Jan Wendenburg, CEO von ONEKEY, zieht in seiner Keynote zum CRA den Bogen von der lokalen Regulierung zum globalen Standard,- Stefan Sander, Fachanwalt für IT-Recht und Software-Systemingenieur bei der Kanzlei SDS Rechtsanwälte gibt einen Überblick zu Verfahren, Inhalten und dem rechtlichen Kontext des CRA,- Martin Pasch, VP Advanced Products & Services bei Voith spricht über Best Practices für die sichere Entwicklung von IEC62443 und "CRA compliant Produkten".Auf der Website der CYBICS 2023 (https://www.cybics.de) kann das vollständige Programm eingesehen werden, Anmeldungen (https://www.cybics.de/anmeldung-zur-cybics.html) für die begrenzten Plätze der CRA-Konferenz sind noch möglich.ONEKEY ist ein führender europäischer Spezialist für Produkt Cybersicherheit. Die einzigartige Kombination aus Plattform für automatische Security- & Compliance-Softwareanalysen und Consulting Services von Cybersecurity Experten bietet schnelle, umfassende Analyse und Lösungen im Bereich IoT/OT Produkt Cybersicherheit. Über automatisch erstellte "Digital Twins" und "Software Bill of Materials (SBOM)" der Geräte analysiert ONEKEY eigenständig Firmware auf kritische Sicherheitslücken und Compliance Verstöße, ganz ohne Sourcecode, Geräte- oder Netzwerkzugriff. Schwachstellen für Angriffe und Sicherheitsrisiken werden in kürzester Zeit identifiziert und können so gezielt behoben werden. Die einfach zu integrierende Lösung ermöglicht für Hersteller, Inverkehrbringer und Nutzer von IoT-Technologie die schnelle und kontinuierliche 24/7 Sicherheits- und Compliance-Prüfung über den kompletten Produktlebenszyklus. International führende Unternehmen in Asien, Europa und Amerika profitieren heute bereits erfolgreich von der ONEKEY Plattform und Experten.