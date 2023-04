Am Dienstag kann der DAX an der Börse wieder deutlicher zulegen. Denn in China läuft es scheinbar wieder. Zudem stehen die Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank, MTU und RWE im Fokus. Die überraschend starke Erholung der chinesischen Wirtschaft lässt Europas Anleger erneut zu Aktien greifen. Der DAX zog am Dienstag um bis zu 0,3 Prozent auf 15.844 Punkte an. Der EuroStoxx50 legte 0,5 Prozent zu auf bis zu 4387 Zähler. "Der Motor der chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...