Gebremst aufwärts: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen, verkürzten Handelswoche überwiegend zugelegt. Dabei zeigte sich an den meisten Handelstagen ein ähnliches Muster: Deutlichere Gewinne gingen im Tagesverlauf zurück, am Ende stand meist ein moderates Plus zu Buche. Für positive Impulse sorgten unter anderem Inflationsdaten aus den USA, die leicht unterhalb der Prognosen ausgefallen waren. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...