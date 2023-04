Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Bereits seit 2016 verfolgt Kanada eine Transitionsstrategie für grünes Wachstum und nimmt damit eine globale Vorreiterrolle ein, so Nicolas Jacob, Fondsmanager des ODDO BHF Green Planet (ISIN LU2189929784/ WKN A2QGEN), in einem aktuellen Fondskommentar.Mit dem Programm "Investing in Canada" seien seit dem 180 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Und man halte auch weiter an der Strategie fest: "Der im März 2023 vorgestellte Haushalt gibt Details zu weiteren Maßnahmen bekannt, mit denen Investitionen in Infrastruktur und grüne Energie gefördert werden sollen", erkläre Nicolas Jacob. "Insgesamt 20 Milliarden Dollar sind im aktuellen Haushalt für den grünen Wandel vorgesehen, jeweils 10 Milliarden für saubere Energie und 10 Milliarden für grüne Infrastruktur." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...