Probleme gibt es bei Nikola schon seit Jahren mehr als genug und vor gar nicht langer Zeit reagierte die Aktie des Konzerns mit heftigen Kursverlusten auf eine neuerliche Kapitalerhöhung. Jüngst gab es nun den nächsten Schlag unter die Gürtellinie, als gleich drei Mitglieder des Vorstands ihren Rücktritt erklärten.Anzeige:An der Börse war Nikola (US6541101050) bereits in Pennystock-Bereiche abgerutscht, was nun am Freitag mit Kursverlusten von 13,6 Prozent noch weiter zementiert wurde. Bei nur noch 0,79 Euro schlug die Aktie des ...

