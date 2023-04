(shareribs.com) New York 18.04.2023 - Der Tesla-Zulieferer Panasonic plant den Bau einer weiteren Batteriefabrik in den USA. Tesla wird am Mittwoch Zahlen vorlegen. Von großem Interesse werden die finanziellen Auswirkungen der Preissenkungen sein. Die Nachfrage nach Produktionskapazitäten für Batterien wächst rasant. Mit dem Inflation Reduction Act wird es für die Anbieter zudem wichtiger, in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...