Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis handelt noch immer über der Marke von 2.000 US-Dollar und damit nahe seinem Allzeithoch bei 2.075 US-Dollar je Feinunze. Am Freitag erhielten die Goldbugs jedoch einen Tiefschlag, worauf der Goldpreis um 50 US-Dollar in die Knie ging und auf 1.992 US-Dollar fiel. Die 1-Jahres-Inflationserwartung der Universität von Michigan stieg überraschend an von noch 3,6 % im März auf 4,6 % im April, dem höchsten Wert ...

