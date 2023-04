Die Lenzing Gruppe hat in China die Umwandlung einer Produktionslinie von Viscose auf Tencel-Modalfasern abgeschlossen. Lenzing kann damit erstmals auch den chinesischen Kunden lokal hergestellte Tencel-Fasern anbieten. Semperit erwirbt die oberösterreichische RICO Group GmbH. Der Fokus der RICO-Gruppe liegt auf der Verarbeitung von Elastomeren, im Speziellen von Flüssigsilikon und Feststoffsilikon, die Bauteile werden dabei im Ein-, Zwei- oder Mehrkomponentenspritzguss hergestellt. Der Kaufpreis (cash and debt free) basiert auf der Annahme eines wiederkehrenden EBITDA für das bestehende Geschäft in Höhe von rund 16,5 Mio. Euro sowie einem Multiple von 12 und unterliegt einem üblichen Preisanpassungsmechanismus bei Durchführung der Transaktion, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...