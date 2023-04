Wurden die Erwartungen beim heutigen Prozessauftakt rund um den Steinhoff-Milliardenbetrug über- oder unterboten? Es kommt wohl auf die Perspektive an. Wer eine latent zynische Haltung hat, wenn es um Fälle von Wirtschaftskriminalität und deren Verfolgung geht, der darf sich jedenfalls bestätigt sehen.Wie berichtet, sollte heute der einstige Steinhoff-Chef Markus Jooste, der sich wohl in Südafrika aufhält, zusammen mit einem Treuhänder heute in Oldenburg vor dem Landgericht stehen. Die Staatsanwaltschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...