SURREY, BC / ACCESSWIRE / 18. April 2023 / - Gungnir Resources Inc. (TSXV:GUG)(OTC PINK:ASWRF) ("Gungnir" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen die endgültigen Pläne zur Durchführung elektromagnetischer (EM) geophysikalischer Messungen auf seinem Konzessionsgebiet Hemberget im Bezirk Vasterbotten in Nordschweden erarbeitet. Damit will das Unternehmen Leiter in Oberflächennähe ermitteln, die möglicherweise mit einer Kupfer-Nickel-Sulfidmineralisierung innerhalb einer großen, geschichteten mafisch-ultramafischen Intrusion in Zusammenhang stehen. In ähnlichen, jedoch viel kleineren Intrusionen, die sich südlich auf dem Projekt Knaften des Unternehmens befinden, lagert eine Kupfer-Nickel-Mineralisierung, die Gungnir bereits zuvor entdeckt hat. Die Arbeiten bei Hemberget sollen zeitgleich mit den Bohrungen bei der hochgradigen Nickellagerstätte Lappvattnet des Unternehmens erfolgen; weitere Einzelheiten werden folgen. Die Karten zu Hemberget finden Sie unter folgendem Link (Abbildung 1).

Die anfänglich geplanten EM-Bodenmessungen werden aus mehreren weit auseinander liegenden Profilen auf dem Konzessionsgebiet bestehen und insgesamt etwa 30 Profilkilometer umfassen. Dabei wird ein Loupe-EM-System, ein neues tragbares elektromagnetisches Zeitbereichsinstrument (TEM), eingesetzt. Die Firma Geovista AB aus Lulea (Schweden) zeichnet für die Durchführung der Messungen verantwortlich.

Das Konzessionsgebiet befindet sich im nördlichen Teil des Grünsteingürtels Knaften und umfasst ein mächtiges Paket aus Dazit- und Rhyolitvulkangesteinen, einschließlich Fragmenten, sowie mafische Kissenlaven, die die große magnetische Anomalie überlagern, die sich auf Grundlage der staatlichen Kartierungen mit der ultramafischen Gabbro-Intrusion "Hemberget" (datiert auf 1,86 Ga) deckt. Erste Felduntersuchungen im Jahr 2022 bestätigten ausbeißende Intrusivgesteine sowie Findlinge aus Gabbro. Außerdem wurde sulfidhaltiges Sedimentgestein ermittelt, das eine Schlüsselrolle bei der Ablagerung von magmatischem Sulfid spielt. Auf Hemberget besteht auch das Potenzial für eine Mineralisierung vom VMS-Typ (vulkanogenes Massivsulfid). Siehe Pressemeldung vom 7. April 2022, in der der Erwerb von Hemberget mittels Absteckens durch Gungnir beschrieben wird.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Jari Paakki, P.Geo., CEO und Director des Unternehmens, erstellt, geprüft und genehmigt. Herr Paakki ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101.

Über Gungnir Resources

Gungnir Resources Inc. ist ein an der TSX-V notiertes Mineralexplorationsunternehmen (GUG: TSX-V, ASWRF: OTCPK) mit Sitz in Kanada, das über Gold- und Grundmetallprojekte in Nordschweden verfügt. Zu den Vermögenswerten von Gungnir gehören zwei Nickel-Kupfer-Kobalt-Lagerstätten, Lappvattnet und Rormyrberget, die beide über aktualisierte Nickelressourcen verfügen, sowie das Projekt Knaften, das ein sich entwickelndes, in einer Intrusion gelagertes Goldsystem sowie VMS- (Zink-Kupfer) und Kupfer-Nickel-Ziele beherbergt, die alle für eine Erweiterung und weitere Entdeckung offen sind. Das Unternehmen hat vor kurzem auch das Konzessionsgebiet Hemberget in sein Portfolio an schwedischen Projekten aufgenommen. Hemberget umfasst eine 11 km lange, gabbroartige-ultramafische Intrusion - ein unbearbeitetes Kupfer-Nickel-Ziel. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Konzessionsgebiete finden Sie unter http://www.gungnirresources.com oder unter www.sedar.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen (auch als zukunftsgerichtete Aussagen bekannt). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "glauben", "beabsichtigen", "können", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "vorbehaltlich", "werden", "würden" und ähnlichen Begriffen und Formulierungen, einschließlich Verweisen auf Annahmen, zu erkennen. Die spezifischen zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die Erwartung, dass die geophysikalischen Messungen Leiter im Zusammenhang mit einer Kupfer-Nickel-Mineralisierung abgrenzen werden; die Pläne für die gleichzeitige Durchführung der geophysikalischen Arbeiten und Bohraktivitäten und deren Zeitrahmen; und die Pläne für die Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete des Unternehmens und deren Zeitrahmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen von Gungnir, einschließlich und ohne Einschränkung: dass die Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung und Abgrenzung der bestehenden Ressource angemessen und realisierbar sind; dass der Zugang zu den Ressourcen verfügbar bleiben wird; dass Transport und Infrastruktur wie erwartet verfügbar bleiben werden; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kanadische und globale Wirtschaft und das Geschäft von Gungnir sowie das Ausmaß und die Dauer dieser Auswirkungen; keine Änderung von Gesetzen oder Bestimmungen, die sich negativ auf das Geschäft von Gungnir auswirken; dass es in Zukunft eine Nachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Gungnir geben wird; dass Gungnir in der Lage sein wird, sein Geschäft wie geplant zu betreiben; dass Gungnir in der Lage sein wird, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen erfolgreich abzuschließen; und dass Gungnirs Pläne für die zukünftige Exploration und Erschließung seiner Konzessionsgebiete vernünftig sind und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens möglich sein werden. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die Gungnir für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Informationen übereinstimmen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu präsentieren, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse gewertet werden, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf: dass keine Gewissheit besteht, dass sich auf den Konzessionsgebieten von Gungnir wirtschaftlich rentable Mineralvorkommen befinden; dass Gungnir möglicherweise nicht in der Lage ist, seine geplanten geophysikalischen Messungen und Bohrungen wie erwartet abzuschließen; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; die Auswirkungen von Kriegen und/oder anderen internationalen Konflikten; die Fähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten und erfolgreiche Finanzierungen zu Bedingungen abzuschließen, die Gungnir für angemessen hält; Umweltangelegenheiten; Änderungen in der Gesetzgebung oder bei den Vorschriften; der Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen; und dass die Ressourcenschätzungen möglicherweise nicht genau sind und erheblich von den tatsächlichen Mineralressourcen abweichen können. Das Management ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen und den derzeit verfügbaren Informationen beruhen; das Management kann jedoch nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die Gungnir derzeit zur Verfügung stehen. Gungnir übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quelle: Gungnir Resources Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

