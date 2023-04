Positive Q1-Zahlen aus dem Bankensektor und vom Schwergewicht Johnson & Johnson treiben die US-Aktienmärkte in New York am Dienstag deutlicher in die Gewinnzone. Der Dow Jones steigt 30 Minuten vor Beginn der Präsenzbörse um 0,1 Prozent, dafür ziehen Tech-Aktien an. Für den technologielastigen Nasdaq Composite Index geht es um 0,7 Prozent nach oben. Am Abend wird mit Netflix der erste Vertreter von Big Tech seine Bücher öffnen. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Gewinnrückgang um 20 Prozent ...

