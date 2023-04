ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1050 auf 1120 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vorab-Informationen des Versorgers zufolge sollte das Ergebnis (EPS) 2023 in der Mitte der eigenen Zielspanne liegen, aber wegen leicht negativer Steuereffekte in Richtung des unteren Endes der Fünfjahresplanung, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 12:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 12:16 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01