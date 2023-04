Aktien von Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten, sollten sich besser entwickeln als die von Unternehmen, die verstärkt Aktienrückkäufe tätigen. Zu diesem Ergebnis kam Goldman Sachs Portfolio Strategy Research in einem Bericht vom 14. April. Demnach dürften die Dividenden steigen, während die Aktienrückkäufe abnehmen.Von Lawrence C. StraussBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusDie Dividenden der S&P-500-Unternehmen dürften in diesem Jahr gegenüber 2022 um etwa 5 Prozent steigen. Und das trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...